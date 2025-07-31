Дотянет ли МКС до 2030 года: В Роскосмосе рассказали о ситуации с утечкой воздуха на станции

Согласно долгосрочным наблюдениям, утечка в промежуточной камере модуля «Звезда» МКС до сих пор продолжается, но со значительно низкой скоростью. Хотя о полном устранении нарушения было заявлено еще в июне. Об этом заявил замглавы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев, на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11.
По его словам, специалисты продолжают искать и устранять утечку. Не так давно были проведены ремонтные работы, и это позволило сократить ее скорость.
«В течение некоторого времени мы даже считали, что нашли последнюю трещину и заделали ее, но долгосрочные наблюдения показали, что она потеря воздуха продолжается», — сказал представитель Роскосмоса.
Крикалев добавил, что сейчас над окончательным и скорейшим устранением утечки работают российские и американские специалисты. Для всех важно, подчеркнул спецпредставитель, чтобы на будущих станциях таких ситуаций не возникало.
Напомним, впервые широкая общественность узнала об утечке на МКС в 2019 году. Предпринималось множество попыток заделать ее, но каждый раз результат не был стопроцентным.
Очередное тревожное сообщение с орбиты пришло в декабре 2022 года. Тогда, после стыковки корабля «Союз МС-22» к МКС, стало известно, что его внешняя обшивка прохудилась. Тем не менее, все системы корабля работали в штатном режиме, а жизни космонавтов ничто не угрожало. Что делать дальше, решали специалисты.
А в сентябре 2024-го НАСА выпустило отчет «Управление рисками для поддержания работы МКС», и там все было очень печально. Американские ученые паниковали — станция буквально разваливается, в обшивке — трещины, через которые утекает воздух. Самое печальное, что никто не понимает причины. И, пока специалисты сомневаются, дотянет ли она до 2030 года, еще есть планы как-то реанимировать ее, чтобы работала и потом. Потому что замены-то не предвидится.
К слову, в июне 2025 года Роскосмос провел очередную герметизацию трещины. И тогда итоговые тесты показали, что утечка прекратилась.