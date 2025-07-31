Дотянет ли МКС до 2030 года: В Роскосмосе рассказали о ситуации с утечкой воздуха на станции

А в сентябре 2024-го НАСА выпустило отчет «Управление рисками для поддержания работы МКС», и там все было очень печально. Американские ученые паниковали — станция буквально разваливается, в обшивке — трещины, через которые утекает воздух. Самое печальное, что никто не понимает причины. И, пока специалисты сомневаются, дотянет ли она до 2030 года, еще есть планы как-то реанимировать ее, чтобы работала и потом. Потому что замены-то не предвидится.