Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США родился «30-летний» ребёнок: вот как это получилось

Technology Review: В США женщина родила из хранившегося более 30 лет эмбриона.

Источник: Комсомольская правда

В США женщина родила мальчика из эмбриона, который был заморожен в течение более чем 30 лет. Он признан «самым старым ребёнком» в мире.

«Таддеус Дэниел Пирс, появившийся на свет 26 июля, развился из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет», — сказано в публикации журнала MIT Technology Review.

Сообщается, что родители Пирса «усыновили» эмбрион женщины, которой сделали ЭКО более 30 лет назад.

До этого самыми старыми новорожденными были близнецы Лидия и Тимоти, которые родились после 30 лет нахождения в жидком азоте.

Ранее сообщалось, что в США у ребёнка, родившегося из пролежавшей 20 лет в заморозке оплодотворенной яйцеклетки, был брат-близнец, который старше его на 20 лет.

Также сайт KP.RU рассказывал, как муж и жена судились за эмбрионы после развода. Мужчина требовал уничтожить эмбрионы, а женщина мечтала о детях.