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В США родился ребенок из прошлого века

В Соединенных Штатах Америки родился мальчик из эмбриона, который был законсервирован и хранился с 1994 года.

В Соединенных Штатах Америки родился мальчик из эмбриона, который был законсервирован и хранился с 1994 года. Об этом сообщает издание MIT Technology Review.

«Таддеус Дэниел Пирс, появившийся на свет 26 июля, развился из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет», — пишет журнал.

Отмечается, что после рождения малыша был обновлен рекорд. Теперь Таддеус Дэниел Пирс считается «самым старым ребенком».

В 1994 году женщина, чье имя не называется, проходила процедуру ЭКО. Один эмбрион был перенесен в ее тело, а еще три были оставлены на хранении при помощи криоконсервации.