Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вечная память героям!»: в Омской области простились с тремя земляками, погибшими на СВО

Похороны героически павших воинов прошли в Москаленском и Колосовском районах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Вчера, 30 июля, в двух районах Омской области простились с погибшими на СВО солдатами. Похороны состоялись в Москаленском и Колосовском районах.

«С прискорбием и болью сегодня простились с нашими земляками, погибшими в результате полученных травм, в ходе специальной военной операции: гвардии младшим сержантом Лукашевичем Александром Васильевичем — ему было 47 лет, и гвардии рядовым Гофербергом Александром Александровичем — ему было 24 года. Вместе с родными и близкими, коллегами по трудовой службе скорбим о безвозвратной утрате. Из жизни ушли люди, являющиеся примером для подрастающего поколения, какими должны быть настоящие защитники Отечества. Вечная память истинным патриотам своей страны», — говорится в некрологе на странице местного отделения партии «Единая Россия».

Еще с одним солдатом, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Колосовском районе.

«30 июля 2025 года в селе Колосовка состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции на Украине, нашим земляком Пушкиным Борисом Павловичем. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Бориса Павловича», — сообщили в администрации Колосовского района.

Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших героев.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше