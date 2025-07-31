«Вечная память героям!»: в Омской области простились с тремя земляками, погибшими на СВО

Вчера, 30 июля, в двух районах Омской области простились с погибшими на СВО солдатами. Похороны состоялись в Москаленском и Колосовском районах.
«С прискорбием и болью сегодня простились с нашими земляками, погибшими в результате полученных травм, в ходе специальной военной операции: гвардии младшим сержантом Лукашевичем Александром Васильевичем — ему было 47 лет, и гвардии рядовым Гофербергом Александром Александровичем — ему было 24 года. Вместе с родными и близкими, коллегами по трудовой службе скорбим о безвозвратной утрате. Из жизни ушли люди, являющиеся примером для подрастающего поколения, какими должны быть настоящие защитники Отечества. Вечная память истинным патриотам своей страны», — говорится в некрологе на странице местного отделения партии «Единая Россия».
Еще с одним солдатом, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Колосовском районе.
«30 июля 2025 года в селе Колосовка состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции на Украине, нашим земляком Пушкиным Борисом Павловичем. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Бориса Павловича», — сообщили в администрации Колосовского района.
Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших героев.