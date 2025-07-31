Экс-депутата Госдумы Баранникова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Московский суд назначил административный штраф бывшему депутату Государственной думы Александру Баранникову за распространение ЛГБТ-пропаганды (международное движение ЛГБТ* признано в России экстремистской организацией и запрещено) в социальной сети. Согласно документам, имеющимся в распоряжении ТАСС, экс-парламентарий не признал свою вину.
В материалах дела указано, что Баранников признан виновным по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интернете. Размер штрафа не уточняется.
Апелляционная жалоба на решение районного суда была рассмотрена Мосгорсудом, который оставил постановление без изменений — оно вступило в законную силу. Нарушение было выявлено столичными полицейскими из Центра по противодействию экстремизму. По данной статье предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей.
Из материалов дела следует, что Баранников распространял информацию и совершал публичные действия, направленные на формирование положительного образа ЛГБТ*-отношений. В частности, суд установил, что размещённый им в интернете пост с анкетой для знакомств и фотографией Баранникова содержал пропаганду однополых отношений.
На судебном заседании Баранников отрицал свою вину, утверждая, что срок привлечения к ответственности истёк, отсутствуют доказательства принадлежности страницы ему, а заключение специалиста является недопустимым доказательством. Однако владельца страницы установили по сравнению фотографий из соцсети и оперативных данных МВД, а также по персональным сведениям. Ранее он не привлекался к ответственности за подобные нарушения.
*международное движение ЛГБТ* признано в России экстремистской организацией и запрещено.