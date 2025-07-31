Экс-депутата Госдумы Баранникова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

На судебном заседании Баранников отрицал свою вину, утверждая, что срок привлечения к ответственности истёк, отсутствуют доказательства принадлежности страницы ему, а заключение специалиста является недопустимым доказательством. Однако владельца страницы установили по сравнению фотографий из соцсети и оперативных данных МВД, а также по персональным сведениям. Ранее он не привлекался к ответственности за подобные нарушения.