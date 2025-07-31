Фермер рассказал. как выбрать оливковое масло

«Самое важное при выборе оливкового масла — убедиться, что оно свежее и произведено с соблюдением традиционных методов. Это ручной сбор оливок, холодный отжим при температуре ниже 27 градусов в течение 24 часов после сбора и естественный отстой без фильтрации. Такие методы сохраняют максимум полифенолов, витаминов и антиоксидантов, делая масло живым и полезным. Некачественное или поддельное масло теряет вкус и пользу, а иногда может быть разбавлено дешевыми маслами», — рассказал Вутактакис.