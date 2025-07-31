Во Владивостоке введут ограничения для тяжелого транспорта на время ВЭФ

С 1 по 7 сентября во Владивостоке будут введены временные ограничения для некоторых видов транспорта в связи с подготовкой и проведением Восточного экономического форума. Как сообщили в пресс-службе администрации города, эти меры направлены на обеспечение безопасности и упорядочение движения на улицах дальневосточной столицы.
С 7 утра 1 сентября и до 24 часов 7 сентября запрещается движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств массой более 5 тонн на автомобильных дорогах острова Русский, а также транспортных средств, перевозящих опасные грузы, без специальных разрешений.
С 7 утра 3 сентября и до 24 часов 7 сентября запрет распространяется на перевозку взрывоопасных, радиоактивных и отравляющих веществ, вооружения, боеприпасов, а также транспортных средств, перевозящих заключённых и лиц под стражей, по территории Владивостокского городского округа.
В период с 3 по 7 сентября с 7 утра до 22 часов не допускается проезд транспортных средств общей массой более 5 тонн в местах проведения форума, на гостевых маршрутах и трассах проезда.
С 7 утра 2 сентября и до 24 часов 7 сентября запрещена парковка транспортных средств на трассах острова Русский, за исключением транспорта с специальными пропусками.
Аналогичные ограничения будут действовать около дома № 13 на улице Космонавтов, в районе пересечения Катерной с Коммунаров, на заездах в туннель с Некрасовской и Гоголя, в районе улицы Луцкого, а также при въезде на Золотой мост с улиц Калинина, Ужгородской и Очаковской и на развязке улицы Басаргина.
В период проведения форума во Владивостоке также традиционно вводятся ограничения на пользование водной акваторией, воздушным пространством, а также на проведение дорожных и земляных работ и гидравлических испытаний коммуникаций. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и эффективную организацию мероприятий форума в городе.
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