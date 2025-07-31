Во Владивостоке введут ограничения для тяжелого транспорта на время ВЭФ

Аналогичные ограничения будут действовать около дома № 13 на улице Космонавтов, в районе пересечения Катерной с Коммунаров, на заездах в туннель с Некрасовской и Гоголя, в районе улицы Луцкого, а также при въезде на Золотой мост с улиц Калинина, Ужгородской и Очаковской и на развязке улицы Басаргина.