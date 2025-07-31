Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура выявляет причины отключения света в центре Владивостока

Более 30 тысяч жителей и ключевые соцобъекты остаются без энергоснабжения.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Приморья проводит проверку в связи с аварийным отключением электроэнергии в центре Владивостока в четверг, 31 июля.

В результате аварии без электричества остаются свыше 30 тысяч жителей и десять социальных объектов в Ленинском и Фрунзенском районах города.

Проведение аварийно-восстановительных работ находится под контролем прокуратуры, которая также намерена дать принципиальную оценку действиям ответственных за эксплуатацию и содержание электросетей.

С начала 2025 года ведомство уже внесло около 150 представлений по фактам несвоевременного устранения аварий на коммунальных сетях, а к административной ответственности привлечено порядка 70 лиц.