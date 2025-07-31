Прокуратура выявляет причины отключения света в центре Владивостока

Прокуратура Приморья проводит проверку в связи с аварийным отключением электроэнергии в центре Владивостока в четверг, 31 июля.
В результате аварии без электричества остаются свыше 30 тысяч жителей и десять социальных объектов в Ленинском и Фрунзенском районах города.
Проведение аварийно-восстановительных работ находится под контролем прокуратуры, которая также намерена дать принципиальную оценку действиям ответственных за эксплуатацию и содержание электросетей.
С начала 2025 года ведомство уже внесло около 150 представлений по фактам несвоевременного устранения аварий на коммунальных сетях, а к административной ответственности привлечено порядка 70 лиц.