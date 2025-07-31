«Прокляну!»: Гузеева пригрозила фанатам, осуждающим ее за воспоминания о матери

Еще 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве. Официальное число пострадавших, которые сообщили о проблемах с покупкой вилл на Бали, выросло до 27. В реальности жертв может быть значительно больше, сообщил 10 июля Mash. Отмечается, что на рекламу откликнулись и пострадали около 60 человек — именно столько обратились за юридической помощью. Из них 27 уже подали заявления в полицию.