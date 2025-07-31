«Прокляну!»: Гузеева пригрозила фанатам, осуждающим ее за воспоминания о матери

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева пригрозила проклятием подписчикам, которые осуждают ее за воспоминания о матери.
Она разместила на своей странице в соцсети видео, где показала, как готовит шакшуку.
— Есть ли на свете блюдо чудеснее шакшуки? В моем детстве мамочка называла это армянской яичницей с помидорами. Да, чуть не забыла. Если еще хоть раз какая-нибудь гадина скажет мне, что вот я, взрослая тетя, а все вспоминаю мамочку — прокляну! — заявила артистка.
Еще 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве. Официальное число пострадавших, которые сообщили о проблемах с покупкой вилл на Бали, выросло до 27. В реальности жертв может быть значительно больше, сообщил 10 июля Mash. Отмечается, что на рекламу откликнулись и пострадали около 60 человек — именно столько обратились за юридической помощью. Из них 27 уже подали заявления в полицию.
«Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, могут ли Гузееву привлечь к ответственности.