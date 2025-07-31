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Новосибирцам посоветовали запастись наличными на случай сбоя интернета

Рекомендации на случай сбоя мобильного интернета подготовили в региональном Министерстве цифрового развития и связи.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Новосибирцы в последнее время сталкиваются со сбоями в работе мобильного интернета. И хотя такая ситуация не сказывается на работе терминалов оплаты, банкоматов, подключенных через Wi-Fi и проводную сеть, местным жителям посоветовали для дополнительной перестраховки иметь при себе наличные. Такую рекомендацию дали в региональном Министерстве цифрового развития и связи.

Обязательные денежные переводы и платежные операции по кредитам, услугам ЖКХ, штрафам, товарам на маркетплейсах лучше провести заранее с устройств, подключенных к проводному интернету или домашнему Wi-Fi, добавили в пресс-службе.

Также новосибирцам советуют не надеяться на облачные хранилища и иметь в бумажном виде документы и важную информацию, будь то билет на самолет или поезд, дорожная карта или расписание автобусов.