Новосибирцам посоветовали запастись наличными на случай сбоя интернета

Новосибирцы в последнее время сталкиваются со сбоями в работе мобильного интернета. И хотя такая ситуация не сказывается на работе терминалов оплаты, банкоматов, подключенных через Wi-Fi и проводную сеть, местным жителям посоветовали для дополнительной перестраховки иметь при себе наличные. Такую рекомендацию дали в региональном Министерстве цифрового развития и связи.
Обязательные денежные переводы и платежные операции по кредитам, услугам ЖКХ, штрафам, товарам на маркетплейсах лучше провести заранее с устройств, подключенных к проводному интернету или домашнему Wi-Fi, добавили в пресс-службе.
Также новосибирцам советуют не надеяться на облачные хранилища и иметь в бумажном виде документы и важную информацию, будь то билет на самолет или поезд, дорожная карта или расписание автобусов.