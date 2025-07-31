Новосибирцам посоветовали запастись наличными на случай сбоя интернета

Новосибирцы в последнее время сталкиваются со сбоями в работе мобильного интернета. И хотя такая ситуация не сказывается на работе терминалов оплаты, банкоматов, подключенных через Wi-Fi и проводную сеть, местным жителям посоветовали для дополнительной перестраховки иметь при себе наличные. Такую рекомендацию дали в региональном Министерстве цифрового развития и связи.