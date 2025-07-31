Биометрическая система набирает популярность среди жителей Хабаровского края

Все больше жителей Хабаровского края подключаются к Единой биометрической системе, что позволяет им быстрее и удобнее получать государственные и коммерческие услуги. По данным вице-премьера Дмитрия Григоренко, за последний год число зарегистрированных в системе россиян выросло почти в четыре раза — с 1,8 до семи миллионов человек, и жители региона активно вносят вклад в эту динамику. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Биометрия — это один из инструментов получения услуг, как пароль или паспорт. Ключевой принцип ее использования — добровольность. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного — самого простого и комфортного — способа получения услуг», — отметил Дмитрий Григоренко.
Биометрия — голос и изображение лица — становится дополнительным способом идентификации, упрощая доступ к услугам без необходимости предъявления документов. С ее помощью можно оплачивать проезд и покупки, оформлять сим-карты и банковские услуги, авторизоваться на портале Госуслуг с повышенной защитой и получать доступ в офисы и гостиницы.
Данные в ЕБС хранятся в зашифрованном виде, а управлять ими можно через личный кабинет на Госуслугах. Подключение полностью добровольное — отказ не ограничивает доступ к услугам.
В Хабаровском крае зарегистрироваться в системе можно в банках или через мобильное приложение. Внедрение биометрии — часть цифровой трансформации, которая делает повседневные сервисы более доступными для жителей региона.