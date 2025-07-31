Биометрическая система набирает популярность среди жителей Хабаровского края

Все больше жителей Хабаровского края подключаются к Единой биометрической системе, что позволяет им быстрее и удобнее получать государственные и коммерческие услуги. По данным вице-премьера Дмитрия Григоренко, за последний год число зарегистрированных в системе россиян выросло почти в четыре раза — с 1,8 до семи миллионов человек, и жители региона активно вносят вклад в эту динамику. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.