В Хабаровском крае вводят обязательную регистрацию домашних животных

С 1 сентября 2025 года в Хабаровском крае вступили в силу новые требования к владельцам домашних животных. В соответствии с поправками к региональному закону об ответственном обращении с животными, каждый питомец должен быть зарегистрирован в едином реестре. За отказ от постановки на учет предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей.
Процедура регистрации станет возможна только после чипирования — под кожу животного в районе холки имплантируют микрочип. Услуга доступна в государственных ветеринарных клиниках по цене около 550 рублей. Для инвалидов, многодетных семей, пожилых граждан и участников СВО действует скидка 50%.
После чипирования данные питомца и его владельца вносятся в реестр бесплатно. Необходимо предоставить паспорт, документы на животное, заявление и справку о прививке от бешенства. Для щенков регистрация обязательна до 30 дней после достижения трёх месяцев. Уже проживающие у хозяев животные должны быть поставлены на учет в течение двух лет.
Контролировать регистрацию будут ветеринарные клиники. При каждом обращении специалисты проверят наличие данных в системе. При их отсутствии информацию передадут в надзорные органы. Повторное нарушение обернется более серьёзным штрафом, а при уклонении от исполнения предписаний возможна уголовная ответственность.