В Хабаровском крае вводят обязательную регистрацию домашних животных

С 1 сентября 2025 года в Хабаровском крае вступили в силу новые требования к владельцам домашних животных. В соответствии с поправками к региональному закону об ответственном обращении с животными, каждый питомец должен быть зарегистрирован в едином реестре. За отказ от постановки на учет предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей.