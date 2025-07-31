В Иркутске таможенники не дали вывезти антикварный самовар Российской империи

Настоящий раритет времен Российской империи едва не покинул страну незаконным путем. Сотрудники иркутской таможни во время планового досмотра в аэропорту обнаружили в багаже пассажира уникальный 7-килограммовый самовар конца XIX века. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
— Находку отправили таможенным экспертам, которые определили, что это жаровой самовар, произведенный в Российской империи в конце XIX — начале XX века (1898−1918 гг.) на фабрике наследников Василия Баташева — основателя известной мануфактуры по выпуску самоваров в Туле. На старинный предмет нанесено клеймо фабрики и медали с выставок за лучшую продукцию, поделились таможенники.
Пассажир, выбравший «зеленый коридор», объяснил, что приобрел самовар как сувенир для родственников за границей. Однако разрешительных документов от Министерства культуры, обязательных для вывоза предметов старше 100 лет, у него не оказалось. В отношении нерадивого коллекционера решается вопрос о привлечении к административной ответственности за попытку незаконного вывоза культурных ценностей.