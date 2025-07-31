В Иркутске таможенники не дали вывезти антикварный самовар Российской империи

Пассажир, выбравший «зеленый коридор», объяснил, что приобрел самовар как сувенир для родственников за границей. Однако разрешительных документов от Министерства культуры, обязательных для вывоза предметов старше 100 лет, у него не оказалось. В отношении нерадивого коллекционера решается вопрос о привлечении к административной ответственности за попытку незаконного вывоза культурных ценностей.