В Иркутске врачи провели 30 операций по новой методике удаления грыж

Преимущество технологии в минимальном повреждении мышц и связок, что снижает риск осложнений. Операция выполняется через два небольших прокола (менее 1 см), а благодаря эндоскопу обеспечивается точная визуализация. Само вмешательство проводится в водной среде с использованием физиологического раствора — это уменьшает риск рубцевания и улучшает точность.