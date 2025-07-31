В Иркутске врачи провели 30 операций по новой методике удаления грыж

В Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больнице успешно применяют передовую технологию — бипортальное эндоскопическое удаление межпозвонковых грыж. Технология минимально травматична и позволяет быстрее восстанавливаться. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора Иркутской области.
С начала года нейрохирурги провели 30 таких операций, отметив их высокую эффективность и безопасность для пациентов.
«Всегда радостно, когда мастера своего дела не просто хорошо выполняют работу, но и постоянно развиваются», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Он подчеркнул, что специалисты больницы освоили новую методику на мастер-классе в 2024 году под руководством ведущих нейрохирургов из Санкт-Петербурга.
Преимущество технологии в минимальном повреждении мышц и связок, что снижает риск осложнений. Операция выполняется через два небольших прокола (менее 1 см), а благодаря эндоскопу обеспечивается точная визуализация. Само вмешательство проводится в водной среде с использованием физиологического раствора — это уменьшает риск рубцевания и улучшает точность.
Среднее время операции составляет 30−40 минут. После вмешательства пациенту накладывают всего два косметических шва, и он быстро возвращается к повседневной жизни.
Накануне такую операцию успешно провели 42-летнему жителю региона, удалив крупную грыжу.
По словам Игоря Кобзева, ежегодно в ИОКБ выполняется около 400 операций по удалению грыж, что говорит о высоком уровне профессионализма врачей. Он поблагодарил команду нейрохирургического отделения под руководством Эдуарда Середы и всех специалистов, внедривших новейшую методику.
Ранее специалисты Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы провели свыше 20 операций с применением 3D-эндоскопа. В частности, нейрохирурги успешно удалили 65-летней жительнице Иркутской области опухоль с крайне сложной локализацией. Врачи извлекли гигантскую менингиому, которая занимала более 50% объема задней черепной ямки.