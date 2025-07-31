Эксперт Шкуматов рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии

Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомисии, с 1 августа перейдет в электронный формат. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
— С 1 августа медсправка формы 003/ву, которую получали водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа будут выдавать QR-код и номер справки, — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что номер и QR-код нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции.
По мнению эксперта, это положительное изменение. В российских регионах существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом из-за того, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность, отметил Шкуматов.
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