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Ганчев: ВСУ подвергают жителей Купянска репрессиям за отказ покидать город

Киевский режим обвиняет граждан в том, что они ждут русских.

Источник: Аргументы и факты

Многие жители Купянска, которые сегодня остаются в городе, подвергаются репрессиям со стороны киевского режима, рассказал aif.ru глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Как сообщалось, практически все подступы к Купянску находятся под контролем российских военных.

«Нам поступает информация, что многие жители подвергаются репрессиям только потому, что они отказываются уезжать. Их обвиняют в том, что они ждут русских», — отметил Ганчев.

Он добавил, что гражданам, чтобы избежать репрессий, приходится от ВСУ и представителей киевского режима буквально прятаться в подвалах.

Ранее Ганчев рассказал, что многих жителей Купянска киевский режим в принудительном порядке вывез в западные регионы Украины.