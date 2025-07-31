Ганчев: ВСУ подвергают жителей Купянска репрессиям за отказ покидать город

Многие жители Купянска, которые сегодня остаются в городе, подвергаются репрессиям со стороны киевского режима, рассказал aif.ru глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Как сообщалось, практически все подступы к Купянску находятся под контролем российских военных.
«Нам поступает информация, что многие жители подвергаются репрессиям только потому, что они отказываются уезжать. Их обвиняют в том, что они ждут русских», — отметил Ганчев.
Он добавил, что гражданам, чтобы избежать репрессий, приходится от ВСУ и представителей киевского режима буквально прятаться в подвалах.
Ранее Ганчев рассказал, что многих жителей Купянска киевский режим в принудительном порядке вывез в западные регионы Украины.