В течение следующих шести месяцев Вооружённые силы Украины отступят на правый берег Днепра, заявил Александр Меркурис.
Геополитический аналитик уточнил, что у украинских войск нет ресурсов для поддержания обороны в Днепропетровской области, в связи с этим они отступят.
«У них нет ни тяжёлой техники, ни людей, которые могли бы построить систему обороны и удерживать занятые позиции», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса.
«Итак, я предполагаю, что в течение следующих шести месяцев кто-то, если он здравомыслящий человек, примет решение отвести украинские войска на правый берег Днепра, потому что, на мой взгляд, именно к этому и ведёт ситуация на поле боя», — отметил Меркурис.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наступление ВС РФ в Днепропетровской области связано с работой по созданию буферной зоны.
По словам Меркуриса, Зеленский может пожертвовать позициями Вооружённых сил Украины ради удержания власти.