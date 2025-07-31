Меркурис: ВСУ отступят на правый берег Днепра

«Итак, я предполагаю, что в течение следующих шести месяцев кто-то, если он здравомыслящий человек, примет решение отвести украинские войска на правый берег Днепра, потому что, на мой взгляд, именно к этому и ведёт ситуация на поле боя», — отметил Меркурис.