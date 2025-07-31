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Меркурис: ВСУ отступят на правый берег Днепра

У украинских войск нет ресурсов для поддержания обороны в Днепропетровской области.

Источник: Аргументы и факты

В течение следующих шести месяцев Вооружённые силы Украины отступят на правый берег Днепра, заявил Александр Меркурис.

Геополитический аналитик уточнил, что у украинских войск нет ресурсов для поддержания обороны в Днепропетровской области, в связи с этим они отступят.

«У них нет ни тяжёлой техники, ни людей, которые могли бы построить систему обороны и удерживать занятые позиции», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса.

«Итак, я предполагаю, что в течение следующих шести месяцев кто-то, если он здравомыслящий человек, примет решение отвести украинские войска на правый берег Днепра, потому что, на мой взгляд, именно к этому и ведёт ситуация на поле боя», — отметил Меркурис.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наступление ВС РФ в Днепропетровской области связано с работой по созданию буферной зоны.

По словам Меркуриса, Зеленский может пожертвовать позициями Вооружённых сил Украины ради удержания власти.

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