В День города в центре Омска пройдёт Крестный ход

В День города, 2 августа, в Омске состоится Крестный ход, посвященный Дню пророка Илии. Как сообщает Омская епархия, святой является небесным покровителем города Омска.
В этот день верующие соберутся на Ильинской горке, где сначала пройдет молебен, а затем Крестный ход. Движение транспорта вокруг Ильинской горки будет ограничено.
Начало богослужения намечено на 8:30 утра. В 9:00 состоится встреча Владыки Дионисия.
Отметим, что в этот же день на Соборной площади Омска будет дан старт Сибирскому международному марафону.