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В День города в центре Омска пройдёт Крестный ход

В субботу, 2 августа, верующие соберутся на Ильинской горке.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В День города, 2 августа, в Омске состоится Крестный ход, посвященный Дню пророка Илии. Как сообщает Омская епархия, святой является небесным покровителем города Омска.

В этот день верующие соберутся на Ильинской горке, где сначала пройдет молебен, а затем Крестный ход. Движение транспорта вокруг Ильинской горки будет ограничено.

Начало богослужения намечено на 8:30 утра. В 9:00 состоится встреча Владыки Дионисия.

Отметим, что в этот же день на Соборной площади Омска будет дан старт Сибирскому международному марафону.