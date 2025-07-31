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Житель Сахалина получил 7,5 лет за отказ возвращаться в воинскую часть

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил местного жителя к 7,5 годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части.

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил местного жителя к 7,5 годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части. Как установило следствие, военнослужащий не вернулся из отпуска в марте 2024 года в свою часть, расположенную в Донецкой Народной Республике.

Вместо возвращения к месту службы мужчина остался дома в Сахалинской области, где через три дня был задержан военной комендатурой. Суд также постановил лишить осужденного воинского звания. Приговор вступил в силу немедленно — подсудимый был взят под стражу прямо в зале суда.

«29 июля 2025 года Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом осужден военнослужащий С. за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что исполнитель теракта в «Крокусе» умышленно сбил семью на пешеходном переходе.