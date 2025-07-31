Житель Сахалина получил 7,5 лет за отказ возвращаться в воинскую часть

Вместо возвращения к месту службы мужчина остался дома в Сахалинской области, где через три дня был задержан военной комендатурой. Суд также постановил лишить осужденного воинского звания. Приговор вступил в силу немедленно — подсудимый был взят под стражу прямо в зале суда.