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31 июля, 1 и 2 августа в Самарской области ожидается жара до +31 С

В Самарской области введён «жёлтый» уровень опасности из-за жары.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самарской области введён «жёлтый» уровень опасности из-за жары. С 31 июля по 2 августа в регионе ожидается температура до +31 °C.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: чтобы избежать перегрева, важно соблюдать простые правила.

Старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в полуденные часы (с 12 до 15). Откажитесь от активных тренировок и тяжёлых физических нагрузок.

Пейте больше воды, чая или соков — но без кофе, алкоголя и пива. Хорошо помогает обтирание влажным полотенцем.

Надевайте лёгкую светлую одежду из натуральных тканей — хлопка, льна, шёлка.

Следите за микроклиматом дома: избегайте прямого попадания воздуха от кондиционера или вентилятора.

Особое внимание — пожилым, детям и людям с хроническими заболеваниями. Гипертоникам важно регулярно измерять давление, диабетикам — контролировать уровень сахара, всем — строго соблюдать назначения врача.

Автомобилистам перед поездкой рекомендуется проветрить салон, остававшийся под палящим солнцем.

При ЧС звоните 112.

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