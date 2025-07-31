31 июля, 1 и 2 августа в Самарской области ожидается жара до +31 С

В Самарской области введён «жёлтый» уровень опасности из-за жары. С 31 июля по 2 августа в регионе ожидается температура до +31 °C.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: чтобы избежать перегрева, важно соблюдать простые правила.
Старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в полуденные часы (с 12 до 15). Откажитесь от активных тренировок и тяжёлых физических нагрузок.
Пейте больше воды, чая или соков — но без кофе, алкоголя и пива. Хорошо помогает обтирание влажным полотенцем.
Надевайте лёгкую светлую одежду из натуральных тканей — хлопка, льна, шёлка.
Следите за микроклиматом дома: избегайте прямого попадания воздуха от кондиционера или вентилятора.
Особое внимание — пожилым, детям и людям с хроническими заболеваниями. Гипертоникам важно регулярно измерять давление, диабетикам — контролировать уровень сахара, всем — строго соблюдать назначения врача.
Автомобилистам перед поездкой рекомендуется проветрить салон, остававшийся под палящим солнцем.
При ЧС звоните 112.
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