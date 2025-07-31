В Омске не стало известного педагога и ученого с опытом по созданию пироуглерода

В минувшую среду, 30 июля 2025 года, на кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» ОмГТУ объявили о значимой утрате: не стало известного ученого Владимира Грунина, сотрудничавшего с вузом на протяжении нескольких десятилетий. Несколькими неделями ранее он отпраздновал 85-летие.
Согласно приведенным биографическим данным, уроженец города Чусовой, что в Пермском крае, являлся выпускником самого первого набора инженеров по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий» Омского политехнического института. Поначалу, сразу после выпуска, он связал свою жизнь с педагогикой, оставшись в родном вузе в качестве ассистента и преподавателя дисциплины «Техника высоких напряжений», параллельно проводя научную работу по изучению процессов, происходящих при мощных взрывах.
В середине 1970-х сфера научных интересов «смещается» к способам получения новых веществ в высоковольтных импульсных разрядах, чему посвящена защищенная им в 1977 году диссертация.
«По окончанию аспирантуры В. К. Грунина приглашают в Научно-исследовательский институт технического углерода для продолжения своих новаторских работ. В этот период В. К. Грунин руководит научно-исследовательскими работами по созданию пироуглерода, активно сотрудничает с Академией наук СССР, участвует в научных конференциях», — сказано в официальной публикации об этапном периоде научной работы Владимира Грунина.
В 1998 году ученый возобновил сотрудничество со своей альма-матер, которая к тому моменту стала именоваться Омским государственным техническим университетом. На протяжении 24 лет он преподавал на родной кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий», преподавая студентам теоретические основы таких дисциплин как «Электрическая часть электростанций и подстанций» и «Электроснабжение».
В вузе уточняют, что наследие Владимира Кузьмича Грунина включает в себя десятки учебных и справочных пособий, актуальных по сей день.
Объявлено, что в последний путь известного ученого и педагога проводят в Храме святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, который находится на улице Перелета.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Владимира Кузьмича Грунина.