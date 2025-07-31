В Омске не стало известного педагога и ученого с опытом по созданию пироуглерода

Согласно приведенным биографическим данным, уроженец города Чусовой, что в Пермском крае, являлся выпускником самого первого набора инженеров по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий» Омского политехнического института. Поначалу, сразу после выпуска, он связал свою жизнь с педагогикой, оставшись в родном вузе в качестве ассистента и преподавателя дисциплины «Техника высоких напряжений», параллельно проводя научную работу по изучению процессов, происходящих при мощных взрывах.