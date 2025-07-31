Военный предложил давать бойцам СВО «время тишины» перед свадьбой

«Бойцам СВО нужно давать “время тишины” перед свадьбой, а также необходимо настаивать, чтобы они общались с психологами перед принятием решения о браке. Здесь, конечно, может быть другая мафия — психолог может вступить в сговор с будущей женой. Но, тем не менее, у каждого бойца или даже у его семьи должен быть доступ к бесплатному психологу», — отметил Алехин.