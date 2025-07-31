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Военный предложил давать бойцам СВО «время тишины» перед свадьбой

По мнению Алехина, «время тишины» перед свадьбой поможет бойцам СВО не попасться на удочку «черных вдов».

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам, решившим пожениться, необходимо давать «время тишины» перед свадьбой, сообщил в беседе с aif.ru военный волонтер Роман Алехин.

Таким образом, по его словам, можно сократить число «черных вдов», которые специально выходят замуж за бойцов СВО, чтобы в случае их смерти получить положенные выплаты.

«Бойцам СВО нужно давать “время тишины” перед свадьбой, а также необходимо настаивать, чтобы они общались с психологами перед принятием решения о браке. Здесь, конечно, может быть другая мафия — психолог может вступить в сговор с будущей женой. Но, тем не менее, у каждого бойца или даже у его семьи должен быть доступ к бесплатному психологу», — отметил Алехин.

По его словам, работать это может следующим образом. Боец принимает решение вступить в брак, подает заявление, затем с ним эту тему проговаривает психолог.

«В то же время сотрудники ЗАГСа должны обращать внимание на то, что у конкретной женщины это, например, второй брак за короткий промежуток времени. Здесь уже должны появиться вопросы», — добавил он.

Ранее стало известно, что суд лишил выплат экс-жену рязанца, погибшего на СВО до развода. Мать погибшего бойца долго доказывала, что ее экс-невестка не должна получить статус вдовы героя.