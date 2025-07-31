Психолог рассказала, как помочь ребенку вернуться в учебный режим после лета

Летние каникулы — это время отдыха, но для многих школьников переход к учебному режиму может быть сложным. После долгих дней без четкого расписания детям нужно время, чтобы вернуться к привычному графику. Психолог, консультант по сну BabySleep Татьяна Чхиквишвили рассказала KP.RU, как подготовиться к школе лучше заранее.
— Чем больше разброс между тем режимом, который получился и который нужен, тем больше времени нужно заложить на постепенную перестройку. Тем, кто привык ложиться спать за полночь, и просыпаться в полдень, потребует не меньше 3−4 недель, чтобы вернуться к привычному режиму, — объяснила эксперт.
Чтобы помочь ребенку, психолог посоветовала постепенно, за 1−2 недели до школы, корректировать время отхода ко сну и подъема. Это поможет избежать стресса, связанного с резким переходом к учебным будням, и облегчит адаптацию к школьному режиму.
Важно помнить, что дети, особенно младшего возраста, могут испытывать трудности при смене режима. Рекомендуется создать спокойную атмосферу для сна, чтобы ребенок мог легко вернуться к привычному графику и не чувствовать себя усталым в начале учебного года.