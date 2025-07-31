Психолог рассказала, как помочь ребенку вернуться в учебный режим после лета

— Чем больше разброс между тем режимом, который получился и который нужен, тем больше времени нужно заложить на постепенную перестройку. Тем, кто привык ложиться спать за полночь, и просыпаться в полдень, потребует не меньше 3−4 недель, чтобы вернуться к привычному режиму, — объяснила эксперт.