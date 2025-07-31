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В Красноярске завершают строительство спорткомплекса в Северном

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Многофункциональный спортивный комплекс в микрорайоне Северный готов на 95 процентов. Об этом сообщил подрядчик во время выездного совещания на площадке. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы: настраивают системы вентиляции, вводят в режим бассейны, завершаются отделка и монтаж мебели.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

Здание включает три этажа. На первом располагаются гардероб, кафе, душевые, хаммамы, две раздевалки и два бассейна — детский глубиной 0,8 метра и взрослый с чашей на 3,5 метра. На верхних этажах — детская игровая, тренажерный зал, музей спорта, административные помещения, в будущем откроется шашечно-шахматный клуб.

Пропускная способность учреждения составит до 268 человек в смену. После ввода в эксплуатацию объект передадут на баланс городского управления физической культуры, спорта и туризма. Комплекс оборудован с учётом доступности для маломобильных граждан.

Снаружи завершается благоустройство: укладывается брусчатка, асфальтируют парковку на 66 машин, ведётся посадка деревьев и кустарников. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец августа. После этого спорткомплекс проверит краевая служба строительного надзора. Финансирование ведётся из городского бюджета.