В Красноярске завершают строительство спорткомплекса в Северном

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Многофункциональный спортивный комплекс в микрорайоне Северный готов на 95 процентов. Об этом сообщил подрядчик во время выездного совещания на площадке. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы: настраивают системы вентиляции, вводят в режим бассейны, завершаются отделка и монтаж мебели.