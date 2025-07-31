В Красноярске завершают строительство спорткомплекса в Северном

Здание включает три этажа. На первом располагаются гардероб, кафе, душевые, хаммамы, две раздевалки и два бассейна — детский глубиной 0,8 метра и взрослый с чашей на 3,5 метра. На верхних этажах — детская игровая, тренажерный зал, музей спорта, административные помещения, в будущем откроется шашечно-шахматный клуб.
Пропускная способность учреждения составит до 268 человек в смену. После ввода в эксплуатацию объект передадут на баланс городского управления физической культуры, спорта и туризма. Комплекс оборудован с учётом доступности для маломобильных граждан.
Снаружи завершается благоустройство: укладывается брусчатка, асфальтируют парковку на 66 машин, ведётся посадка деревьев и кустарников. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец августа. После этого спорткомплекс проверит краевая служба строительного надзора. Финансирование ведётся из городского бюджета.