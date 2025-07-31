Внучка Боярского ответила на слухи о съемках в фильмах для взрослых

Внучка актера Михаила Боярского — Екатерина — прокомментировала на слухи о том, что снимается в фильмах для взрослых.
26-летняя певица высказалась, что не хотела бы привлекать внимание к этой теме, однако вынуждена вмешаться из-за того, что «некоторые стали верить фейкам».
— Очередной байт от людей, которые выдумывают подобное ради раскрутки своих закрытых каналов. Ничего такого никогда не было и не будет! Думала, что это и так понятно. Надеюсь, теперь точно, — заявила она на своей странице в соцсети.
Михаил Боярский в эфире передачи «Ты не поверишь!» впервые узнал о татуировках на теле внучки. Он с трудом принял эту новость и назвал увлечение девушки «грязью». Артист также поделился, что много времени стал проводить с младшими внуками.
Актер Максим Матвеев женат на дочери Михаила Боярского Елизавете с 2010 года. Пользователи Сети до сих пор переживают за то, как молодого артиста приняли в знаменитой семье. Боярский рассказал о своем отношении к зятю.