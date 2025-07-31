Омск задыхается: всю минувшую ночь омичи массового жаловались на загазованность

Сегодня, 31 июля, омичи массово жаловались на посторонние запахи, мешавшие им отдыхать. Пост с многочисленными комментариями появился в 3 часа утра в телеграм-канале «Новости|Жесть Омска».
«Невозможная вонь в Нефтяниках в районе остановки “Сады” в 2.50 ночи. Имели неосторожность заснуть с открытым окном. Дышать теперь просто невозможно!», — сообщил подписчик канала.
Под постом всю оставшуюся ночь омичи из разных районов города сообщали о подобной ситуации. Жуткий запах подтвердили жители городка Нефтяников — трудно дышать было омичам, проживающим в районе магазина «Садко», на улицах Менделеева и Нефтезаводской.
«Амур 2. Проснулась и не могу заснуть от вони, тоже невозможно дышать. Наверно, ветер в нашу сторону», — сообщила в 3 часа 15 минут еще одна омичка.
Ее поддержали также проснувшиеся от тяжелого запаха жители с улиц: 24 Северная, Краснознаменная, Бульвара Архитекторов, Лукашевича, Авиагородка, 6-й Шинной, поселков Солнечного и Чкаловского. Омичи сообщали, что специфический запах напоминал им запах жженой резины, бензина и краски. Пользователь по имени Сергей сообщил, что по телефону горячей линии по загрязнению окружающей среды ему сообщили о принятых за минувшую ночь о 200 звонках и 50 письменных обращениях от омичей.
Ранее «КП в Омске» писала о неблагоприятных метеорологических условиях, которые были анонсированы синоптиками на 31 июля.