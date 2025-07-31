Омск задыхается: всю минувшую ночь омичи массового жаловались на загазованность

Ее поддержали также проснувшиеся от тяжелого запаха жители с улиц: 24 Северная, Краснознаменная, Бульвара Архитекторов, Лукашевича, Авиагородка, 6-й Шинной, поселков Солнечного и Чкаловского. Омичи сообщали, что специфический запах напоминал им запах жженой резины, бензина и краски. Пользователь по имени Сергей сообщил, что по телефону горячей линии по загрязнению окружающей среды ему сообщили о принятых за минувшую ночь о 200 звонках и 50 письменных обращениях от омичей.