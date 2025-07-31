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Ганчев: освобождение Купянска осложняет ландшафт на подступах к городу

Серьезных укрепов у ВСУ возле Купянска нет.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение Купянска осложняется сложившимся ландшафтом, сказал в беседе с aif.ru глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ранее сообщалось, что практически все подступы к Купянску находятся под контролем российских военных.

«В большей степени сложность и опасность на купянском направлении представляет именно ландшафт, состоящий из высот. Он является естественной преградой при продвижении российских штурмовиков», — сказал Ганчев.

При этом, констатировал он, серьезных укрепленных объектов на подступах к Купянску у ВСУ нет.

«На восточном берегу реки Оскол расположена так называемая промзона, где противник мог бы создать укрепы. Однако, по нашей информации, у украинских формирований не настолько серьёзные резервы стянуты, чтобы эти районы они действительно могли укрепить и в дальнейшем удерживать от штурмовых действий российской армии», — подытожил Ганчев.

Ранее Ганчев рассказал, что многих жителей Купянска киевский режим в принудительном порядке вывез в западные регионы Украины.

Напомним, первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил aif.ru, что командиры ВСУ бросили бойцов и покинули харьковский Купянск, оборону которого с севера прорвали российские военные.