Освобождение Купянска осложняется сложившимся ландшафтом, сказал в беседе с aif.ru глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее сообщалось, что практически все подступы к Купянску находятся под контролем российских военных.
«В большей степени сложность и опасность на купянском направлении представляет именно ландшафт, состоящий из высот. Он является естественной преградой при продвижении российских штурмовиков», — сказал Ганчев.
При этом, констатировал он, серьезных укрепленных объектов на подступах к Купянску у ВСУ нет.
«На восточном берегу реки Оскол расположена так называемая промзона, где противник мог бы создать укрепы. Однако, по нашей информации, у украинских формирований не настолько серьёзные резервы стянуты, чтобы эти районы они действительно могли укрепить и в дальнейшем удерживать от штурмовых действий российской армии», — подытожил Ганчев.
Ранее Ганчев рассказал, что многих жителей Купянска киевский режим в принудительном порядке вывез в западные регионы Украины.
Напомним, первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил aif.ru, что командиры ВСУ бросили бойцов и покинули харьковский Купянск, оборону которого с севера прорвали российские военные.