Ганчев: освобождение Купянска осложняет ландшафт на подступах к городу

«На восточном берегу реки Оскол расположена так называемая промзона, где противник мог бы создать укрепы. Однако, по нашей информации, у украинских формирований не настолько серьёзные резервы стянуты, чтобы эти районы они действительно могли укрепить и в дальнейшем удерживать от штурмовых действий российской армии», — подытожил Ганчев.