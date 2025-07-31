Трамп «наказал» строптивую Бразилию: чем не угодили главе Белого дома на этот раз

На этом фоне американцам так и не удалось «продавить» угрозами введения пошлин Китай. В Пекине достойно ответили на попытки запугать власти страны. В этих условиях эксперты заявили, что давлением на Поднебесную и вводом пошлин против Индии, что стало полной неожиданностью для Нарендры Моди, Трамп хочет ослабить БРИКС. Потому объединению необходимо думать над ответным ответом и сопротивлении.