Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает рост ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50 процентов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что решение о повышении пошлин стало ответом на действия властей Бразилии, представляющих «угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов». Другой причиной принятых Вашингтоном мер стал судебный процесс над экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару на родине. В Белом доме утверждают, что судебное дело является «политически мотивированным».
Этим же документом, уточнили в пресс-службе Трампа, президент отменил беспошлинный ввоз товаров, стоимость которых не превышает 800 долларов.
Глава Белого дома продолжает войну пошлин против множества стран мира. Накануне Дональд Трамп заявил, что с августа Соединенные Штаты Америки вводят 25-процентные пошлины против Индии. Нью-Дели, по версии президента США, «виновны» в активной закупке военной техники и энергоносителей у России. Потому, кроме пошлин, Индия за эти действия будет платить и дополнительный штраф.
После этого глава Национального экономического совета Кевин Хассет объяснил действия своего босса. Мол, президент США Дональд Трамп неудовлетворен отсутствием значимого прогресса в торговых переговорах с Индией. Так что введение 25-процентной пошлины позволит изменить ситуацию в более сбалансированную сторону.
Кроме того, американский лидер назвал 1 августа великим днем для Америки. По его словам, именно в этот день заканчивается отсрочка по пошлинам для 14 стран, которая больше не будет продлеваться.
На этом фоне американцам так и не удалось «продавить» угрозами введения пошлин Китай. В Пекине достойно ответили на попытки запугать власти страны. В этих условиях эксперты заявили, что давлением на Поднебесную и вводом пошлин против Индии, что стало полной неожиданностью для Нарендры Моди, Трамп хочет ослабить БРИКС. Потому объединению необходимо думать над ответным ответом и сопротивлении.