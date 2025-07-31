Хабаровчане не смогли улететь с Пхукета вовремя из-за задержки самолёта

Хабаровские туристы не смогли вовремя улететь с Пхукета из-за перенесенного рейса. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», приземлиться в аэропорту краевого центра пассажиры должны были сегодня в 4:45, теперь в расписании прибытие самолета значится на 20:00.
— Туристы летят рейсом авиакомпании «Аэрофлот». Вылет самолета задержали практически на сутки — это своего рода отголоски прошедшего недавнего сбоя в ИТ-инфраструктуре компании, — говорит представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровском крае Валентина Асеева.
«Аэрофлоту» удалось в короткое время стабилизировать расписание полетов. Однако последствия задержек предыдущих рейсов еще будут отмечаться в ближайшие дни, подмечают специалисты туриндустрии. Например, теперь из-за позднего прибытия этого самолета перенесли время вылета следующего рейса SU643 Хабаровск — Пхукет. Ожидаемое время его отправления — 1 августа в 2:35.
— Что касается нынешних туристов на Пхукете, их накормили и разместили в гостиницах неподалеку с аэропортом. Никого без внимания не оставили.