Хабаровчане не смогли улететь с Пхукета вовремя из-за задержки самолёта

«Аэрофлоту» удалось в короткое время стабилизировать расписание полетов. Однако последствия задержек предыдущих рейсов еще будут отмечаться в ближайшие дни, подмечают специалисты туриндустрии. Например, теперь из-за позднего прибытия этого самолета перенесли время вылета следующего рейса SU643 Хабаровск — Пхукет. Ожидаемое время его отправления — 1 августа в 2:35.