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Хабаровчане не смогли улететь с Пхукета вовремя из-за задержки самолёта

Туристы из краевого центра также полетят с опозданием.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: AP 2024

Хабаровские туристы не смогли вовремя улететь с Пхукета из-за перенесенного рейса. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», приземлиться в аэропорту краевого центра пассажиры должны были сегодня в 4:45, теперь в расписании прибытие самолета значится на 20:00.

— Туристы летят рейсом авиакомпании «Аэрофлот». Вылет самолета задержали практически на сутки — это своего рода отголоски прошедшего недавнего сбоя в ИТ-инфраструктуре компании, — говорит представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровском крае Валентина Асеева.

«Аэрофлоту» удалось в короткое время стабилизировать расписание полетов. Однако последствия задержек предыдущих рейсов еще будут отмечаться в ближайшие дни, подмечают специалисты туриндустрии. Например, теперь из-за позднего прибытия этого самолета перенесли время вылета следующего рейса SU643 Хабаровск — Пхукет. Ожидаемое время его отправления — 1 августа в 2:35.

— Что касается нынешних туристов на Пхукете, их накормили и разместили в гостиницах неподалеку с аэропортом. Никого без внимания не оставили.