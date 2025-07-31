Россияне за полгода заложили почти 1 млн автомобилей

«В основном это автомобили и мотоциклы — именно их чаще всего закладывают при оформлении кредитов. При этом из-за снижения выдачи займов в 2025 году количество залоговых машин уменьшилось на 8% по сравнению с прошлым годом», — заявили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате.