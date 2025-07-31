На сколько упадут ставки по вкладам в ближайшие месяцы

Об этом в беседе с порталом «Банки.ру» рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, сообщает ИА DEITA.RU.
По ее словам, такая динамика связана с тем, что финансовые организации пытаются увеличить чистую процентную маржу в условиях, когда спрос россиян на кредиты, приносящие доход банкам через проценты, снизился, а на вклады с высокими ставками, которые являются обязательствами банка, — наоборот, вырос.
В июле ставки по вкладам сроком до 12 месяцев в 20 российских банках снизились в среднем до 14−17% годовых, тогда как еще месяц назад их можно было открыть под 16−18%. Аналитик предполагает, что до конца года Центральный банк продолжит смягчать денежно-кредитную политику и снижать ключевую ставку, что приведет к дальнейшему снижению ставок по вкладам.
Если к сентябрю инфляция потребительских цен продолжит снижение, особенно с учетом традиционной августовско-сентябрьской дефляции в ценах на фрукты и овощи, регулятор может снова снизить ключевую ставку как минимум на один процентный пункт — до 17% годовых.
Это может означать, что осенью 2025 года средние ставки по вкладам до одного года в крупнейших банках могут снизиться еще больше — до 12−14% годовых. В любом случае такие ставки покрывают уровень годовой инфляции и остаются привлекательными для вкладчиков, предпочитающих хранить деньги в рублях, заключила Мильчакова.