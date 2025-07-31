На сколько упадут ставки по вкладам в ближайшие месяцы

В июле ставки по вкладам сроком до 12 месяцев в 20 российских банках снизились в среднем до 14−17% годовых, тогда как еще месяц назад их можно было открыть под 16−18%. Аналитик предполагает, что до конца года Центральный банк продолжит смягчать денежно-кредитную политику и снижать ключевую ставку, что приведет к дальнейшему снижению ставок по вкладам.