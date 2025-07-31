Названо неожиданное полезное свойство грибов

«Для России грибы это традиционный продукт, и новые исследования относительно пользы предполагают, что эти же вещества содержатся и в наших грибах, типа лисичек, белых, подберезовиков, опят», — передает слова Болкова «Газета.Ru». Кроме того, эксперт отмечает, что в зоне промышленных городов грибы впитывают металлы и прочие загрязнения, поэтому надо уметь их дифференцировать.