Адвокат Григорян раскрыл новые детали по делу «черной вдовы» бойца Варяга

«Ангелина под видом, что якобы осуществляет гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО, и при этом выкладывала в соцсетях сведения о бойцах, их позывные, сведения о картах, мобильные номера и даже в каком направлении и точке дислокации находятся эти бойцы. Имеются личные обращения тех бойцов, которым она обещала помочь. С какой целью выкладывались ею данные сведения выяснят правоохранительные органы», — отметил он.