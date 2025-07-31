Адвокат Григорян раскрыл новые детали по делу «черной вдовы» бойца Варяга

Бывшая жена погибшего рязанского бойца Георгия Костырко — Ангелина — публиковала в своих соцсетях данные российских военных, в том числе их телефоны и точки местонахождения, сообщил в беседе с aif.ru адвокат и правозащитник Андраник Григорян.
Напомним, дело бойца Варяга (Георгий Костырко) получило широкий резонанс после того, как его мать призвала не давать статус вдовы героя своей экс-невестке.
Георгий познакомился с будущей женой — 22-летней студенткой Ангелиной — в Интернете. В августе 2024 года они поженились. При этом близкие бойца скептически относились к его браку — с 2022 года Варяг всего три раза приезжал в отпуск, за это время, как они считают, сложно узнать будущую жену.
Мужчина делал возлюбленной дорогие подарки, а позже узнал об изменах и решил развестись. 25 февраля этого года по решению суда их брак с супругой был расторгнут. Через месяц, 25 марта, решение должно было вступить в законную силу. Но 9 марта Костырко погиб в зоне СВО.
Позже Ангелину лишили всех выплат и окрестили «черной вдовой». Григорян отметил, что девушка еще и «сливала» в Сеть информацию о российских бойцах.
«Ангелина под видом, что якобы осуществляет гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО, и при этом выкладывала в соцсетях сведения о бойцах, их позывные, сведения о картах, мобильные номера и даже в каком направлении и точке дислокации находятся эти бойцы. Имеются личные обращения тех бойцов, которым она обещала помочь. С какой целью выкладывались ею данные сведения выяснят правоохранительные органы», — отметил он.
Отметим, «черными вдовами» называют женщин, которые специально выходят замуж за бойцов СВО, чтобы получить выплаты в случае их смерти.
Ранее стало известно, что Варягу довелось участвовать и в легендарной операции «Поток», которую провели на Курской земле наши подразделения.