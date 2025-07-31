Новосибирская область оказалась на первом месте в Сибири по инфляции

По итогам июня 2024 года инфляция в Новосибирской области достигла 11% — это один из самых высоких показателей в Сибири, наряду с Хакасией. Для сравнения, в среднем по России уровень инфляции составил 9,4%, сообщили в Сибирском управлении Центробанка. Пишет infopro54.
Больше всего в регионе подорожали услуги — на 15,93% за год. Особенно выросли цены на культурные мероприятия (22,8%), пассажирский транспорт (16,6%) и медицинские услуги (14,5%).
Аналитики связывают рост цен с высоким спросом в сезон отпусков: подорожали туры, дома отдыха и гостиницы, особенно на фоне увеличения туристического потока в Новосибирск.