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Новосибирская область оказалась на первом месте в Сибири по инфляции

Инфляция в Новосибирской области: рост цен превысил 11%.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Сиб.фм

По итогам июня 2024 года инфляция в Новосибирской области достигла 11% — это один из самых высоких показателей в Сибири, наряду с Хакасией. Для сравнения, в среднем по России уровень инфляции составил 9,4%, сообщили в Сибирском управлении Центробанка. Пишет infopro54.

Больше всего в регионе подорожали услуги — на 15,93% за год. Особенно выросли цены на культурные мероприятия (22,8%), пассажирский транспорт (16,6%) и медицинские услуги (14,5%).

Аналитики связывают рост цен с высоким спросом в сезон отпусков: подорожали туры, дома отдыха и гостиницы, особенно на фоне увеличения туристического потока в Новосибирск.