Новосибирская область оказалась на первом месте в Сибири по инфляции

По итогам июня 2024 года инфляция в Новосибирской области достигла 11% — это один из самых высоких показателей в Сибири, наряду с Хакасией. Для сравнения, в среднем по России уровень инфляции составил 9,4%, сообщили в Сибирском управлении Центробанка. Пишет infopro54.