Для регионов Северного Кавказа намерены создать карты сейсмического риска

«Землетрясение у берегов Камчатки, магнитуда которого, по разным данным, достигла 8,8, еще раз подтвердило необходимость создания карт сейсмического микрорайонирования и риска, позволяющих оценить масштаб возможных разрушений и общий ущерб при сильных землетрясениях, а также число жертв. Ученые Геофизического института ВНЦ РАН поставили задачу создать такую карту для Северной Осетии — Алании. Мы взаимодействуем с коллегами из Дагестана, КБР, Чеченской Республики и других субъектов Северного Кавказа, чтобы объединить усилия для создания таких же карт для всех регионов Северного Кавказа», — сказал он.