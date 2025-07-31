Михалков: в этом году не стоит выдвигать на «Оскар» фильм из России

По его мнению, на сегодняшний день шансы российской ленты на победу в конкурсе возможны лишь в том случае, если в её содержании присутствует критика или уничижение собственной страны. При этом он поставил под сомнение возможность того, что картина, соответствующая отечественным представлениям о художественной ценности, будет высоко оценена Американской киноакадемией. В связи с этим Михалков задался вопросом о смысле участия в конкурсе.