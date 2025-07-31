Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михалков: в этом году не стоит выдвигать на «Оскар» фильм из России

Народный артист России считает, что в нынешних условиях выдвигать российский фильм на премию «Оскар» нецелесообразно.

Источник: Аргументы и факты

Народный артист России Никита Михалков считает, что в нынешних условиях выдвигать российский фильм на премию «Оскар» нецелесообразно — как и в предыдущие годы.

Свою позицию он изложил в авторской колонке для ТАСС.

По его мнению, на сегодняшний день шансы российской ленты на победу в конкурсе возможны лишь в том случае, если в её содержании присутствует критика или уничижение собственной страны. При этом он поставил под сомнение возможность того, что картина, соответствующая отечественным представлениям о художественной ценности, будет высоко оценена Американской киноакадемией. В связи с этим Михалков задался вопросом о смысле участия в конкурсе.

Тем не менее, он выразил надежду, что премия, присуждённая ему за фильм «Утомлённые солнцем», была вручена в период, когда при оценке кинофильмов учитывались их художественные достоинства и смысловое наполнение.

Ранее известный американский рэпер и актер Ice Cube (настоящее имя — О’Ши Джексон) снялся в экранизации «Войны миров» российского режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова, который уже несколько лет работает в Голливуде.