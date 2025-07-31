Мэр Самары Носков рассказал про благоустройство 4 скверов и 51 двора в августе

В августе в Самаре запускают масштабные работы по проекту «Народный бюджет Самарской области».
На инициативы жителей в этом году направлено свыше 200 млн рублей — при поддержке правительства и губернатора Вячеслава Федорищева. Контракт с подрядчиком уже подписан.
Помимо дворов, приведут в порядок четыре сквера: на пересечении Льва Толстого и Арцыбушевской, «Солнечный», на Хлебной площади и по ул. Часовой.
Проекты согласованы с жителями и депутатами — контроль за качеством работ будет общественным, рассказал Иван Носков.
Идёт и реализация федеральной программы «Комфортная городская среда». В сквере на Зубчаниновском шоссе укладывают плитку, в «Экономистов» завершена чаша фонтана «Параллель» и ведётся асфальтирование, в парке им. Щорса — прокладка кабелей и установка бордюров.
Уже доставлены спортивные и детские площадки, скамейки, урны. Скоро начнётся озеленение — высадят более 20 тысяч кустарников и цветов.
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