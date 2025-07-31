Times: инженер из США заподозрил КНР в использовании технологий пришельцев

Инженер Военно-морских сил Соединённых Штатов Сальваторе Паис заподозрил Китайскую Народную Республику в использовании «технологий пришельцев», пишет The Times.
В материале британского издания сказано, что речь идёт о разработке «инопланетных технологий».
Паис утверждает, что ВМС США запатентовали летательный аппарат, который якобы способен «разгоняться до сверхсветовой скорости». Приверженцы конспирологических теорий назвали данный патент доказательством того, что военные США обнаружили неопознанных летающий объект, а также смогли воссоздать технологии инопланетян.
По словам Паиса, изобретение применяет предложенный им физический эффект. Инженер говорил, что верит в существование жизни на других планетах. Он не исключал, что техника пришельцев устроена сходным образом.
В настоящее время Паис опасается, что такая технология появится у КНР. Он выразил мнение, что об этом свидетельствует материал «Устройство плазменного сжатия для термоядерного синтеза», опубликованный китайскими учёными в журнале IEEE Transactions on Plasma Science.
Паис пользуется репутацией лжеучёного, а существование эффекта, о котором говорит, не доказано. При этом ВМС США выделили ему свыше 500 тысяч долларов на создание «генератора высокоэнергетического электромагнитного поля».
Ранее американские астрономы заявили, что зафиксировали в космосе межгалактический неопознанный летающий объект, который может в ноябре достигнуть Земли.