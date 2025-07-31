Женщины Хабаровска выбирают ИИ-компаньонов

ИИ-компаньоны или чат-боты на основе искусственного интеллекта — это новое поколение цифровых собеседников. Они не просто отвечают на вопросы по заготовленному разработчиками скрипту, а поддерживают диалог, запоминают контекст прошлых разговоров и адаптируются под стиль общения. Более того, пользователь может создать их с учётом своих предпочтений: характер, поведение, стиль общения, а иногда даже внешний вид или голос. Чем больше взаимодействия, тем точнее компаньон подстраивается под настроение и стиль общения.