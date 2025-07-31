Женщины Хабаровска выбирают ИИ-компаньонов

В 2025 году число пользователей таких сервисов удвоилось, а средний объём трафика вырос в четыре раза. Особенно активно жители страны общаются с виртуальными ботами, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью. Их аудитория выросла почти в пять раз.
ИИ-компаньоны или чат-боты на основе искусственного интеллекта — это новое поколение цифровых собеседников. Они не просто отвечают на вопросы по заготовленному разработчиками скрипту, а поддерживают диалог, запоминают контекст прошлых разговоров и адаптируются под стиль общения. Более того, пользователь может создать их с учётом своих предпочтений: характер, поведение, стиль общения, а иногда даже внешний вид или голос. Чем больше взаимодействия, тем точнее компаньон подстраивается под настроение и стиль общения.
Некоторые чат-боты с искусственным интеллектом изначально профилируются на психологической поддержке. Например, Wysa, Woebot и Earkick — это цифровые собеседники, которые обучены на проверенных методиках вроде когнитивно-поведенческой терапии. Россияне общаются с ними в среднем 19 минут в месяц. За полгода число их пользователей выросло почти в пять раз, а трафик увеличился в 3,6 раза.
В то же время самыми популярными ботами для повседневного общения стали Character.ai, Talkie и Replika. В среднем абоненты проводят в этих сервисах около 36 минут в месяц. За полгода их аудитория выросла в два раза, а трафик — в пять.
В Хабаровском крае в этом году аналитики отметили активный рост интереса к ИИ-компаньонам. Ресурсами чаще всего пользуются жители региона в возрасте 36−45 лет (43%), за ними идут группы 46−55 (23%) и 26−35 лет (17%). Женщины активнее вовлечены в общение с цифровыми собеседниками (55%), и на них приходится 65% от всего времени, которые пользователи проводят с ИИ-ботами.
Yota также выяснила, в каких городах чаще всего общаются с ИИ-компаньонами. На первом месте — Красноярск (34 минуты в месяц), за ним Хабаровск, Махачкала, Барнаул и Новокузнецк. В этих городах среднее время общения с чат-ботами — 33 минуты.
Аналитики «МегаФона» добавили, что на Дальнем Востоке Якутия, Приморье и Хабаровский край стали лидерами по трафику на сайты ИИ-компаньонов. При этом в первом полугодии 2025-го жители ЕАО, Амурской и Магаданской областей наиболее активно осваивали эти ресурсы: в каждом регионе интерес примерно в 9 раз выше, чем годом ранее. В этом году пик активности пришелся на июнь — в этот месяц было сгенерировано 30% тематического трафика. Аналитики оператора отмечают, что дальневосточники чаще всего используют ИИ-компаньонов, чтобы создать цифровой персонаж.