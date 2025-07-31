Сколько банок энергетиков можно пить в месяц? Ответили эксперты

Мизинова объяснила, что в одной банке энергетика содержится до 300 мг кофеина, что составляет половину разрешенной суточной нормы. Если человек также употребляет чай или кофе в течение дня, он может превысить эту норму. Кофеин, по ее словам, стимулирует сердечно-сосудистую и нервную системы, и для людей с проблемами эти напитки могут оказаться особенно вредными.