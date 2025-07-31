Сколько банок энергетиков можно пить в месяц? Ответили эксперты

Врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru сообщила, что взрослым не рекомендуется употреблять более одной банки энергетического напитка в месяц. По ее словам, особенно опасны эти напитки для людей с заболеваниями сердца и нервной системы, так как они могут усугубить существующие проблемы.
Мизинова объяснила, что в одной банке энергетика содержится до 300 мг кофеина, что составляет половину разрешенной суточной нормы. Если человек также употребляет чай или кофе в течение дня, он может превысить эту норму. Кофеин, по ее словам, стимулирует сердечно-сосудистую и нервную системы, и для людей с проблемами эти напитки могут оказаться особенно вредными.
Она подчеркнула, что энергетики содержат значительное количество сахара — до восьми чайных ложек. Врач порекомендовала выбирать напитки с заменителями сахара и отметила, что безалкогольные энергетики могут причинить серьезный вред как взрослым, так и детям.
Мизинова также добавила, что при выборе энергетика лучше отдавать предпочтение вариантам с низким содержанием кофеина и заменителями сахара, поскольку она сама не употребляет такие напитки.