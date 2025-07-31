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ВСУ в ужасе от нового оружия: ВС РФ бьют по противнику «стрелами смерти»

Новый боевой элемент обладает высокой скоростью и точностью, а также имеет хороший пробивной эффект.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска применили под Авдеевкой новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», которые называют «стрелами смерти». Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru, что это за вооружение, для каких целей предназначено и почему оно наводит ужас на ВСУ.

Бьют по цели с высокой точностью.

«“Мотив” — это боевые элементы, которые могут находиться, например, в фугасных авиационных бомбах новой конструкции и в ракетах “Торнадо-С”. Они имеют возможность индивидуально наводиться на цель, то есть фактически это что-то типа кассетной боевой части, которая раскрывается и выбрасывается — в итоге цель поражается. Эти элементы оснащены инфракрасной головкой самонаведения на тепловую сигнатуру объекта», — сказал Кнутов.

Он назвал «Мотив» умным высокоточным боеприпасом с высоким поражающим эффектом.

«Этот элемент имеет пробивной эффект. И давайте не забывать, что у “Торнадо-С” дальность полета где-то до 120 километров. То есть, таким образом, у нас появилась возможность на достаточно большой дальности поражать цели противника и при этом с высокой точностью», — отметил Кнутов.

Какие цели поражают.

Эксперт также рассказал, какие цели могут поражать «стрелы смерти».

«Элемент “Мотив” предназначен для уничтожения защищенной бронетехники. Они пробивают броню боевых машин», — отметил Кнутов.

Также «стрелами смерти» можно ударить по месту сосредоточения личного состава противника.

«Если же это будет какой-то наземный объект, например, блиндаж с печкой, хотя печки сейчас, конечно, выносят и располагают отдельно на определенном расстоянии либо используют так, чтобы тепло не фиксировалось сверху, и все же, если ошибка была допущена, то элементы сработают и уничтожат и такой объект», — отметил эксперт.

Наводят ужас на ВСУ.

Новые боевые элементы «стрелы смерти», несомненно, наводят ужас на ВСУ, сказал Кнутов.

«Боевой элемент “Мотив”, внедренный в ракету “Торнадо-С”, бьет не по площади. То есть, например, как работает “Град”: снаряды рвутся с большим разбросом. Да, есть шанс, что получится накрыть, допустим, блиндаж, который необходимо вывести из строя, но вероятность этого не такая большая. В случае же с “Мотивом” одной ракеты хватит, чтобы накрыть огнем не только блиндаж, но и всё, что находится рядом: технику, всё, что выделяет тепло», — акцентировал эксперт.

Кроме того, боевой элемент «Мотив» обладает хорошей скоростью и, как уже отмечалось выше, высокой точностью.

«Сама ракета и те же ФАБы наводятся на цель с помощью системы ГЛОНАСС (ред. — глобальная навигационная спутниковая система). То есть только за счет этого точность самих бомб уже вырастает в разы. А если еще применить “Мотив”, цель будет поражена с еще большей точностью. Это оружие нового поколения, которое при минимальных затратах боеприпасов наносит максимальный ущерб противнику», — сказал Кнутов.

Данный боевой элемент, добавил эксперт, вполне оправдывает свое название — «стрелы смерти».

«На мой взгляд, действительно, “стрелы смерти” должны вводить в ужас противника, потому что имеют крайне высокую эффективность поражения», — подытожил Кнутов.