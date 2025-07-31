ВСУ в ужасе от нового оружия: ВС РФ бьют по противнику «стрелами смерти»

«Боевой элемент “Мотив”, внедренный в ракету “Торнадо-С”, бьет не по площади. То есть, например, как работает “Град”: снаряды рвутся с большим разбросом. Да, есть шанс, что получится накрыть, допустим, блиндаж, который необходимо вывести из строя, но вероятность этого не такая большая. В случае же с “Мотивом” одной ракеты хватит, чтобы накрыть огнем не только блиндаж, но и всё, что находится рядом: технику, всё, что выделяет тепло», — акцентировал эксперт.