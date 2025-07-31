ВСУ в ужасе от нового оружия: ВС РФ бьют по противнику «стрелами смерти»

Российские войска применили под Авдеевкой новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», которые называют «стрелами смерти». Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru, что это за вооружение, для каких целей предназначено и почему оно наводит ужас на ВСУ.
Бьют по цели с высокой точностью.
«“Мотив” — это боевые элементы, которые могут находиться, например, в фугасных авиационных бомбах новой конструкции и в ракетах “Торнадо-С”. Они имеют возможность индивидуально наводиться на цель, то есть фактически это что-то типа кассетной боевой части, которая раскрывается и выбрасывается — в итоге цель поражается. Эти элементы оснащены инфракрасной головкой самонаведения на тепловую сигнатуру объекта», — сказал Кнутов.
Он назвал «Мотив» умным высокоточным боеприпасом с высоким поражающим эффектом.
«Этот элемент имеет пробивной эффект. И давайте не забывать, что у “Торнадо-С” дальность полета где-то до 120 километров. То есть, таким образом, у нас появилась возможность на достаточно большой дальности поражать цели противника и при этом с высокой точностью», — отметил Кнутов.
Какие цели поражают.
Эксперт также рассказал, какие цели могут поражать «стрелы смерти».
«Элемент “Мотив” предназначен для уничтожения защищенной бронетехники. Они пробивают броню боевых машин», — отметил Кнутов.
Также «стрелами смерти» можно ударить по месту сосредоточения личного состава противника.
«Если же это будет какой-то наземный объект, например, блиндаж с печкой, хотя печки сейчас, конечно, выносят и располагают отдельно на определенном расстоянии либо используют так, чтобы тепло не фиксировалось сверху, и все же, если ошибка была допущена, то элементы сработают и уничтожат и такой объект», — отметил эксперт.
Наводят ужас на ВСУ.
Новые боевые элементы «стрелы смерти», несомненно, наводят ужас на ВСУ, сказал Кнутов.
«Боевой элемент “Мотив”, внедренный в ракету “Торнадо-С”, бьет не по площади. То есть, например, как работает “Град”: снаряды рвутся с большим разбросом. Да, есть шанс, что получится накрыть, допустим, блиндаж, который необходимо вывести из строя, но вероятность этого не такая большая. В случае же с “Мотивом” одной ракеты хватит, чтобы накрыть огнем не только блиндаж, но и всё, что находится рядом: технику, всё, что выделяет тепло», — акцентировал эксперт.
Кроме того, боевой элемент «Мотив» обладает хорошей скоростью и, как уже отмечалось выше, высокой точностью.
«Сама ракета и те же ФАБы наводятся на цель с помощью системы ГЛОНАСС (ред. — глобальная навигационная спутниковая система). То есть только за счет этого точность самих бомб уже вырастает в разы. А если еще применить “Мотив”, цель будет поражена с еще большей точностью. Это оружие нового поколения, которое при минимальных затратах боеприпасов наносит максимальный ущерб противнику», — сказал Кнутов.
Данный боевой элемент, добавил эксперт, вполне оправдывает свое название — «стрелы смерти».
«На мой взгляд, действительно, “стрелы смерти” должны вводить в ужас противника, потому что имеют крайне высокую эффективность поражения», — подытожил Кнутов.