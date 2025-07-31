Изменят правила медкомиссии и закроют лазейку с утильсбором: что ждет водителей в августе

«Для импортеров подержанных запчастей, тягачей, грузовиков, которые ввозили их через ЕАЭС, нововведения будут экономическим ударом. Эффективность их деятельности будет сомнительна. В ряде случаев ставка утильсбора может вырасти в 3−5 раз. Таким образом, на рынок РФ будет затруднен путь для техники, которая широко используется малым и средним бизнесом. Для конечного потребителя поправки означают рост цен и сокращение предложений в ряде категорий транспорта», — отметила она.