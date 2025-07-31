Изменят правила медкомиссии и закроют лазейку с утильсбором: что ждет водителей в августе

С 1 августа медицинская справка будет выдаваться в электронном виде.
С 1 августа на территории России начнут действовать обновленные требования к прохождению медицинской комиссии для водителей. Согласно новым правилам, вместо традиционных бумажных справок водителям будут выдавать электронные документы, снабженные QR-кодом.
Также закроется лазейка, по которой можно было ввезти машину из-за рубежа, заплатив меньше, чем надо. На трассах улучшится связь, а мигранты в Санкт-Петербурге не смогут работать в такси. Что изменится для водителей с августа — в материале URA.RU.
Новые правила медкомиссии: изменения в получении справки.
Теперь для получения прав не надо будет брать с собой бумажную справку после медкомиссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
С 1 августа медицинская справка перестанет существовать в бумажном варианте. Вместо привычного документа водителям будет предоставляться номер справки и QR-код, которые необходимо будет предъявлять в подразделениях ГИБДД. На основании этих данных вся необходимая информация автоматически будет загружаться в систему Госавтоинспекции. Таким образом, бумажные медицинские справки для водителей фактически уходят в прошлое, заявил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, передает РИА Новости.
Шкуматов также высказал предположение, что после завершения медицинского освидетельствования водитель, вероятно, сможет предъявлять QR-код в психиатрическом или наркологическом диспансерах, а сотрудники учреждений будут вносить соответствующие сведения в свои внутренние базы данных.
Эксперт отметил, что переход на электронный формат является положительным шагом. По его словам, в регионах давно существует нелегальный рынок поддельных медицинских справок, востребованных из-за невозможности проверки их подлинности со стороны ГИБДД.
Закроют лазейку с утильсбором.
За каждую ввезенную машину из-за рубежа придется заплатить утильсборФото: Размик Закарян © URA.RU.
Также с началом месяца вступают в силу изменения, корректирующие порядок взимания утилизационного сбора с автомобилей, ввозимых в Россию для личного использования. Ранее было распространено следующее: автомобили российского производства намеренно экспортировали в другие государства — участники ЕАЭС, где оформляли их на местный учет, после чего спустя минимально необходимый срок возвращали обратно в Россию, чтобы купить по сниженной стоимости.
«Теперь данная схема перестает быть актуальной. Отмена этого механизма означает, что транспортные средства, возвращающиеся из стран ЕАЭС, будут оцениваться и облагаться утилизационным сбором по новым правилам, вне зависимости от того, были ли они зарегистрированы за рубежом ранее», — заявил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в интервью «Газете.Ru».
В результате владельцам возвращаемых автомобилей предстоит оплачивать утилизационный сбор по коммерческим ставкам. Главным изменением стало то, что отменяется льготный порядок ввоза транспортных средств российского производства, находившихся на регистрации в странах ЕАЭС более одного года.
Утилизационный сбор на грузовые автомобили увеличится.
Эксперты прогнозируют рост утильсбора Фото: Илья Московец © URA.RU.
Новое постановление устанавливает единые ставки утилизационного сбора для отдельных типов грузовых транспортных средств, в частности для самосвалов и фургонов с массой от 12 до 20 тонн. Ранее для данных категорий применялись различные коэффициенты.
Данное решение принято в целях стандартизации и упрощения расчета суммы утилизационного сбора в указанном сегменте. Однако, как отмечает генеральный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова, для ряда видов грузового транспорта ставки вырастут в несколько раз.
«Для импортеров подержанных запчастей, тягачей, грузовиков, которые ввозили их через ЕАЭС, нововведения будут экономическим ударом. Эффективность их деятельности будет сомнительна. В ряде случаев ставка утильсбора может вырасти в 3−5 раз. Таким образом, на рынок РФ будет затруднен путь для техники, которая широко используется малым и средним бизнесом. Для конечного потребителя поправки означают рост цен и сокращение предложений в ряде категорий транспорта», — отметила она.
Связь на автотрассах станет лучше.
Теперь интернет не будет пропадать на трассе Фото: Илья Московец © URA.RU.
В конце июля президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, направленный на обеспечение устойчивой мобильной связи и доступа к интернету для водителей и пассажиров на автотрассах. Документ вступит в силу спустя 10 дней после подписания.
Согласно пояснительным материалам к закону, российские телекоммуникационные операторы сталкиваются с затруднениями при возведении инфраструктуры и прокладке линий связи вдоль автомобильных дорог. Трудности обусловлены несогласованностью отдельных норм федерального законодательства и существующими регуляторными ограничениями. Принятые изменения призваны ликвидировать существующие правовые препятствия и способствовать развитию сетей связи вдоль автомагистралей.
Мигрантам запретят работать в такси.
Мигранты не смогут работать в такси Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Санкт-Петербурге в августе вводится запрет на трудоустройство иностранных граждан в сфере такси. Для предприятий, работающих в отдельных сферах согласно определенным кодам ОКВЭД, будет запрещено привлекать иностранных работников, имеющих разрешения на трудовую деятельность по патенту.
Власти города пояснили, что данная мера направлена на повышение качества и безопасности предоставляемых услуг такси. Также расширяется возможность трудоустройства для граждан России.
Как изменится стоимость бензина.
Эксперты отмечают, что рост цен на топливо продолжится Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
С 1 августа на один месяц устанавливается полный запрет на вывоз бензина за рубеж. Эта мера направлена на обеспечение стабильности цен на топливо внутри страны в условиях повышенного сезонного спроса, а также в период проведения сельскохозяйственных работ.
Эксперты расходятся во мнении, как это скажется на цены внутри страны. Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов уверен, что топливо станет дешевле на 0,5−1,5 рубля за литр в ближайшие две недели. Другие говорят, что цены не будут снижаться, однако их рост не будет заметным. В ФАС такого же мнения. Там уверены, что после завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах ожидается замедление темпов роста цен на топливо.