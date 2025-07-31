Погодный апокалипсис? Что ждёт Казахстан 31 июля

В ряде областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
По республике ожидается усиление ветра. Днём на юге и юго-западе возможны пыльные бури. В Восточно-Казахстанской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.
- В Астане: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Утром туман. Днем порывы ветра составят 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +22+24°.
- В Алматы: переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Временами порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +30+32°.
- В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +34+36°.
Штормовые предупреждения ожидаются:
В Астане ожидаются гроза, днем град, шквал. Утром ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Алматы днем ожидается гроза. Ветер западный временами порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
31 июля ночью в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области временами ожидается гроза. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 18−23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге, в центре, горных районах области Жетісу ожидаются гроза. Ветер юго-западный днем на востоке, севере области порывы 15−20 м/с.
На востоке Карагандинской области днем ожидаются временами сильный дождь, град. Ночью на западе, севере области гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15−20, временами 23 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
31 июля ночью на севере области Ұлытау ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, временами 25 м/с.
На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем шквал, град. Гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
На севере, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный днем на западе, севере области 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
31 июля ночью на севере, востоке, днем на юге Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днем на юге области град, шквал. Ночью на севере, востоке, днем на севере, юге, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на юге, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. На севере, западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
31 июля ночью в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем в горных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, на севере области град. Ветер северо-западный, западный днем на севере, в центре области 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, юге области порывы 15−20 м/с. На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.
На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
31 июля ночью на севере, днем на западе, севере, юге области Абай ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
31 июля ночью на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.
Днем на севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный днем на севере области порывы 15 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на юге, западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, западе области ожидается высокая пожарная опасность.