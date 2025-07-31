Погодный апокалипсис? Что ждёт Казахстан 31 июля

31 июля ночью на севере, востоке, днем на юге Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днем на юге области град, шквал. Ночью на севере, востоке, днем на севере, юге, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на юге, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.