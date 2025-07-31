Убитую под Покровском 20-летнюю разведчицу ВСУ завербовали в 16 лет

«Если ей было 20 лет и она была уже командиром, занимала командную должность именно в разведке, то ее подготовка началась как минимум 3−4 года назад. Только подготовка, плюс, у нее был какой-то боевой путь. То есть свою подготовку она могла начать лет в 16. Чтобы воспитать профессионала в разведке, нужно много времени, нужна практика. Такие, как она, вербуются в юном возрасте», — сказал Гагин.