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Убитую под Покровском 20-летнюю разведчицу ВСУ завербовали в 16 лет

Ангелина Мартынюк могла обучаться у «азовцев».

Источник: Аргументы и факты

Погибшая под Красноармейском в ДНР 20-летняя разведчица ВСУ Ангелина Мартынюк, чтобы стать командиром разведотделения, должна была готовиться минимум 3−4 года, она могла пройти через националистическое молодежное движение «Джура», заявил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.

Несколько дней назад в районе Красноармейска (украинское название — Покровск — ред.) ликвидировали 20-летнюю украинскую разведчицу Ангелину Мартынюк. Она имела звание младшего сержанта.

«Если ей было 20 лет и она была уже командиром, занимала командную должность именно в разведке, то ее подготовка началась как минимум 3−4 года назад. Только подготовка, плюс, у нее был какой-то боевой путь. То есть свою подготовку она могла начать лет в 16. Чтобы воспитать профессионала в разведке, нужно много времени, нужна практика. Такие, как она, вербуются в юном возрасте», — сказал Гагин.

Эксперт не исключил, что Мартынюк могла пройти через движение «Джура».

«Там не просто учат детей, как было в совесткое время, защищать Родину, помогать товарищам и активно участвовать в жизни общества. Там идет фашистская идеология. За “Джурой” присматривают иностранные специалисты, психологи. Кураторами являются бойцы полка “Азов”*, именитые такие нацисты», — сказал Гагин.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.