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В администрации Братска отменили неполную рабочую неделю

Сэкономленные деньги направят на зарплаты и выполнение обязательств.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В администрации города отменено распоряжение о возможном введении режима неполного рабочего дня. Эта мера, изначально рассматривавшаяся как временная и вынужденная, больше не актуальна благодаря первым результатам финансовой стабилизации. Об этом у себя в тг-канале сообщил мэр города Александр Дубровин.

— Моя главная задача — вывести Братск из долговой нагрузки, которая сложилась за последние годы. Город должен не просто выживать, а развиваться. Сегодня мы вынуждены выплачивать огромные суммы — только процентов по коммерческим кредитам в этом году набегает около 380 миллионов рублей. Это деньги, которые могли бы пойти на дороги, школы, благоустройство, — поделился Александр Дубровин.

Достигнута договорённость о реструктуризации 550 млн руб. коммерческих кредитов. Экономия на процентах составит около 50 млн руб. в год. Эти деньги направят на зарплаты и социальные обязательства. Сейчас городские власти сосредоточены на дальнейшей работе по оздоровлению бюджета. При поддержке регионального и федерального центра в Братске планируют направить освободившиеся средства на ремонт дорог, модернизацию школ и благоустройство территорий.