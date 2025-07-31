В администрации Братска отменили неполную рабочую неделю

— Моя главная задача — вывести Братск из долговой нагрузки, которая сложилась за последние годы. Город должен не просто выживать, а развиваться. Сегодня мы вынуждены выплачивать огромные суммы — только процентов по коммерческим кредитам в этом году набегает около 380 миллионов рублей. Это деньги, которые могли бы пойти на дороги, школы, благоустройство, — поделился Александр Дубровин.