Тина Канделаки объявлена в розыск на Украине по обвинению СБУ

Украинские правоохранители инкриминируют Канделаки действия, квалифицированные как «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны».
В 2017 году личные данные Канделаки были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом для включения послужили её поездки в Крым и публичная поддержка политики России в отношении полуострова.
Ранее СБУ объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова. Ему, как и остальным российским артистам и политикам, инкриминируется «покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Он разыскивается спецслужбой с 3 марта 2022 года.