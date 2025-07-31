Тина Канделаки объявлена в розыск на Украине по обвинению СБУ

Ранее СБУ объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова. Ему, как и остальным российским артистам и политикам, инкриминируется «покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Он разыскивается спецслужбой с 3 марта 2022 года.