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Тина Канделаки объявлена в розыск на Украине по обвинению СБУ

Служба безопасности Украины объявила в розыск гендиректора ТНТ Тину Канделаки. Соответствующая информация размещена в базе данных ведомства с марта 2022 года.

Источник: Life.ru

Украинские правоохранители инкриминируют Канделаки действия, квалифицированные как «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны».

В 2017 году личные данные Канделаки были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом для включения послужили её поездки в Крым и публичная поддержка политики России в отношении полуострова.

Ранее СБУ объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова. Ему, как и остальным российским артистам и политикам, инкриминируется «покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Он разыскивается спецслужбой с 3 марта 2022 года.