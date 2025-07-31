«Мы все ходим под солнцем и звездами»: может ли ретроградный Меркурий «убивать»

С 18 июля по 11 августа Меркурий вступил в ретроград во второй раз за 2025 год. С этим событием многие связывают неурядицы и крупные проблемы во всех аспектах жизни. Только на прошлой неделе умерли сразу две знаменитости (рок-музыкант Оззи Осборн и рестлер Халк Хоган), потерпел крушение пассажирский самолет в Амурской области, а в Саратове произошел взрыв в многоэтажном доме. Может ли ретроградный Меркурий нести смерть и разрушение, разбиралась «Вечерняя Москва».
Влияние в негативном ключе.
По словам астролога, парапсихолога, ясновидящего Павсекакия Богданова, 90 процентов негативных событий, происходящих в период ретроградного Меркурия, связаны с ним.
— Люди совершенно по-иному воспринимают события и реальность, в которых они находятся. Поэтому, несомненно, воздействие ретроградного Меркурия на людей есть, — рассказал астролог.
Происходящие в мире события, а также технологические катастрофы с самолетами и техникой, зависящие от людей, также имеют место в период ретроградного Меркурия.
— Мы все ходим под солнцем и под звездами. То есть верим мы в это или не верим, но эти звезды, небесные тела, планеты влияют на нашу самую жизнь. И, конечно же, особенно сильно они будут влиять в ретроградном Меркурии — в негативном ключе, — объяснил собеседник «ВМ».
В этот период стоит отложить принятие каких-либо решений и начало тех или иных дел.
Проблемы во всех сферах: как ретроградный Меркурий вредит знакам Зодиака.
— Ретроградный Меркурий имеет на все это сильное влияние, — добавил Богданов.
Проблемы техники и уязвимости на поверхности.
Астролог Борис Зак рассказал, что Меркурий хоть и отвечает за здоровье как символический управитель шестого астрологического дома, все же действует в этом вопросе больше индивидуально, чем коллективно.
— Так что череда смертей знаменитостей — это индивидуальные события, которые просто произошли рядом. Иначе бы мы регулярно наблюдали подобные смерти, так как Меркурий бывает ретроградным по три-четыре раза в год, — указал собеседник «ВМ».
Что касается падения самолета и других происшествий, связанных с техникой, то в этом случае действительно имеет место влияние ретроградного Меркурия. Дело в том, что в этот период стабильно ломается техника, а люди попадают в ДТП и катастрофы, так как ретроградный Меркурий рассеивает внимание и концентрацию человека.
— Но важно понимать, что если причиной падений самолетов, ДТП и других подобных катастроф является неисправность техники, то главная причина — это все же некачественное техническое обслуживание. А ретроградный Меркурий тут виноват лишь в том, что в этот период все, что может сломаться, ломается, — отметил астролог.
Что касается взломов сетей безопасности, которые на этой неделе затронули авиакомпанию «Аэрофлот», сети аптек и сеть медицинских клиник, то в этом случае складывается уже другая ситуация.
Нумеролог объяснила связь пожара в самолете в Турции с «петлей ретроградного Меркурия».
— Сейчас действует аспект между Ураном и ретроградным Нептуном. Уран — это планета, отвечающая за высокие технологии, к которым относятся и системы кибербезопасности. А ретроградный Нептун выводит на поверхность все скрытое. И как раз в период действия аспекта между планетами Нептун вывел на поверхность узкие места систем кибербезопасности «Аэрофлота», аптек и клиник. Ведь хакеры постоянно пытаются их взломать, — объяснил Зак.
Сейчас наступил благоприятный астрологический момент, чтобы взломы стали успешными. Так что урок с системами безопасности необходимо усвоить и скорейшим образом решить, поскольку эти атаки — только самое начало масштабной волны взломов, заключил астролог.
В большинстве случаев ретроградный Меркурий вносит в размеренную жизнь людей хаос и суматоху, нарушая планы и раздражая непредвиденными обстоятельствами. Но есть три знака зодиака, которых нисколько не смущает неоднозначное поведение планеты. Каких именно, выясняла «Вечерняя Москва».