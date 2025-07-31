«Мы все ходим под солнцем и звездами»: может ли ретроградный Меркурий «убивать»

С 18 июля по 11 августа Меркурий вступил в ретроград во второй раз за 2025 год. С этим событием многие связывают неурядицы и крупные проблемы во всех аспектах жизни. Только на прошлой неделе умерли сразу две знаменитости (рок-музыкант Оззи Осборн и рестлер Халк Хоган), потерпел крушение пассажирский самолет в Амурской области, а в Саратове произошел взрыв в многоэтажном доме. Может ли ретроградный Меркурий нести смерть и разрушение, разбиралась «Вечерняя Москва».