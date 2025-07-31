Стоимость продуктов для борща в августе упадет на 20%

Приготовление борща в августе будет стоить на 20% ниже благодаря падению цен на овощи и зелень, в то же время продукты для винегрета в целом подешевеют почти на треть, заявил aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
В августе ожидается снижение цен на овощи в связи с массовым сбором отечественного урожая. Набор продуктов для винегрета подешевеет на 24−27%.
«По моим оценкам, это, в-первую очередь, будет связано со снижением цен на картофель (в 1,5−2 раза), лук и морковь (на 35%), свеклу (20%). На квашенной капусте и солёных огурцах за счёт снижения цен получится сэкономить примерно 30% и 15% соответственно», — пояснил Балынин.
Цены на подсолнечное масло и консервированный зеленый горошек в августе останутся без изменений. Но благодаря акциям в сетевых магазинах эти продукты можно найти на 10−25% дешевле. В таком случае стоимость продуктов для винегрета в общей сложности может быть ниже на 30−33% по сравнению с июлем.
«Если мы говорим про набор для приготовления борща, то здесь мы увидим хорошее, на 14−20%, удешевление: за счёт предполагаемого снижения цен на овощи и зелень с одновременным отсутствием роста цен на мясо и лавровый лист», — добавил экономист.
В случае, если урожай российских сельхозпроизводителей окажется выше запланированного, то динамика снижения цен может быть еще лучше.