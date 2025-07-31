Стоимость продуктов для борща в августе упадет на 20%

Цены на подсолнечное масло и консервированный зеленый горошек в августе останутся без изменений. Но благодаря акциям в сетевых магазинах эти продукты можно найти на 10−25% дешевле. В таком случае стоимость продуктов для винегрета в общей сложности может быть ниже на 30−33% по сравнению с июлем.