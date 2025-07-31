Ждут возвращения России: Ганчев рассказал о решающих боях за Купянск

Российские войска взяли под контроль все подступы к Купянску. О том, что происходит в самом городе и как ведется его освобождение, aif.ru рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Aif.ru: Насколько близки ВС РФ к освобождению Купянска?
Виталий Ганчев: В настоящее время проводится операция по освобождению ближайших населенных пунктов. Все подступы к Купянску практически находятся под контролем ВС РФ. Это дает возможность нам контролировать полностью перемещение всех незаконных вооружённых формирований Украины на купянском направлении и препятствовать их ротации, подвозу боеприпасов. Таким образом, мы сейчас расширяем зону контроля над всей территорией для дальнейшего освобождения непосредственно самого города.
— Много ли в Купянске остается мирных жителей?
— Стопроцентной информации о том, сколько осталось в Купянске людей, нет. По нашим данным, очень много граждан киевским режим вывез в насильном порядке в ходе принудительной эвакуации. Местных жителей изначально вывозят в Харьков, а далее западнее, в другие регионы.
— А что же с оставшимися? Как к ним относятся украинские власти?
— В своих жилищах остается много граждан. Люди прячутся буквально в подвальных помещениях, чтобы избежать репрессий со стороны националистических и вооруженных формирований Украины, и стараются дождаться всё-таки российские войска. Нам поступает информация, что многие жители подвергаются репрессиям только потому, что они отказываются уезжать. Их обвиняют в том, что они ждут русских.
— Наблюдаются ли признаки бегства из Купянска украинских боевиков?
— Здесь можно сказать, что на всех направлениях, не только на купянском, мы наблюдаем очень подавленное состояние украинских военнослужащих. Но это не означает, что полностью все украинские подразделения, которые находятся на купянском направлении, покидают свои позиции. ВСУ продолжают оказывать сопротивление.
— Иностранные наёмники под Купянском присутствуют?
— Да, на купянское направление подтягивают новые силы из состава наёмников и других. В какой-то мере силы иностранных легионов выступают в роли «карателей» для тех частей украинских военных, которые решают спасаться бегством. Им попросту не дают этого сделать.
— Есть ли в Купянске объекты наподобие «Азовстали» или Горнальского монастыря, где ВСУ могут надолго засесть и вести оборону?
— Настолько серьезных укрепленных объектов в Купянске, конечно, нет. На восточном берегу реки Оскол есть так называемая промзона, где они могли бы сделать какие-либо укрепрайоны, но, по нашим данным, у них там не настолько серьёзные резервы стянуты, чтобы эти районы действительно укрепить и в дальнейшем удерживать от наших штурмовых действий.
— Какие наибольшие сложности возникают при освобождении города?
— В большей степени сложность и опасность под Купянском представляет ландшафт. Он состоит из высот, соответственно, являющихсся естественной преградой для продвижения российских бойцов.