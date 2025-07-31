На опорах Золотого моста во Владивостоке создадут муралы

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Муралы создадут на опорах Золотого моста во Владивостоке в рамках десятого Восточного экономического форума, сообщает администрация города.
«Новые муралы появятся на опорах Золотого моста во Владивостоке. На одной из них, рядом с памятником Героям-Тихоокеанцам, уже приступили к созданию будущего изображения… Муралы будут созданы в рамках юбилейного, 10-го Восточного экономического форума», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится работа по технической примерке рисунка. Планировка композиции производится в темное время суток, потому что для этого используется проектор.
«Наш эскиз — это абстрактная форма в виде монументальной оптической иллюзии, а изображение морского буя станет центром композиции. В итоге будет создан эффект карты-материи. Благодаря сетчатой структуре будет связь с навигационными схемами и меридианами, фиксирующими положение Владивостока как ключевой точки на геокультурной карте», — сообщил художник Данила Шмелев.
Второй мурал расположится на другой опоре моста, находящейся через дорогу напротив памятника Героям-Тихоокеанцам. Композиция будет содержать узнаваемые символы Дальнего Востока, такие как маяк, тигр и морские обитатели.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».